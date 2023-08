Caro carburanti, Calabria ancora tra le regioni con il prezzo medio più alto per un litro di benzina (1,968)

i dati

CATANZARO La Calabria resta una delle regioni con i costi medi maggiori per un litro di benzina (self). Soltanto la Basilicata (1,970), la Puglia (1,969) e la Provincia di Bolzano (1,982) superano nel prezzo la Calabria (1,968). Lo scorso 1 agosto il prezzo medio della benzina (self) in Calabria era fissato a 1,939. Seguono poi in questa speciale classifica Liguria (1,964), Sardegna (1,964) e Valle d’Aosta (1,959). È quanto emerge dal confronto con il report pubblicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) lo scorso 1/o agosto e quello di oggi 19 agosto. Intanto prosegue in Molise l’andamento al rialzo dei prezzi medi dei carburanti: a inizio mese per un litro di benzina (self) occorrevano mediamente 1,914 euro, 1,769 per il gasolio (self). Oggi il prezzo medio della benzina è fissato a 1,955 euro, mentre quello del gasolio è 1,856.

I prezzi in Calabria

Come anticipato, in Calabria il prezzo medio della benzina (self) ad oggi è di 1,968. Il prezzo medio del gasolio (self) è di 1,872, mentre il Gpl (servito) è di 0,759. Il metano è ha 1.489.