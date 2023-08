Cultura, storia, innovazione, artigianato, musica e avventura: Sellia conferma la sua magia

borghi d’eccellenza

SELLIA Cultura, storia, innovazione, artigianato, musica e avventura, uno stimolante insieme di opportunità di convivialità calato nel suggestivo borgo di Sellia, scenario privilegiato dell’appuntamento con radici e tradizioni incarnato nella XXVI edizione della Sagra dell’Olio d’Oliva, in scena mercoledì 17 agosto. Migliaia hanno scelto questo angolo di Presila per trascorrere una serata in allegria e godere di aria pulita e angoli di bellezza incastonati tra i monti. Dalla sfilata di auto e moto d’epoca al ritmo salentino dei TarantArneo, fino allo spettacolo di Ciro Giustiniani direttamente da Made in Sud; senza dimenticare Ettore Castagna Trio e Francesco Cuteri in “Tracce di un’altra Calabria, canzoni, romanzi, racconti”. Le strade del borgo sono animate e colorate da Artisti di Strada (Associazione Amarte); Fantasy Event (animazione per bambini) al MuSeBa; Mostra Storica a cura di Giuseppe Chirico; il Circo Ramingo; la Street Band Orkestrana Orchestra. Previsto un servizio di navetta gratuito mentre al Parco avventura c’è stato spazio per il volo notturno sul borgo. Anche quest’anno non è mancata la consegna del Premio Ulivo d’Oro, eccellenze di Calabria, riservato alle personalità che hanno dato lustro al territorio. Toccante il momento del premio, consegnato alla memoria di Giovanni Puccio, funzionario del Partito democratico, amministratore di lungo corso, originario di Botricello scomparso nei mesi scorsi, che con onestà, rigore, e abnegazione – da uomo libero – ha scritto pagine importanti della storia politica dell’area centrale della Calabria. Il premio è stato consegnato alla compagna Teresa Esposito e ai nipoti Salvatore e Concetta Procopio. Nell’edizione 2023 sono stati premiati anche: il docente e giornalista Enzo Bubbo,; il pastore evangelico Giovanni Aiello; l’insegnante Tiziana Gallo; l’avvocato e scrittore Benito Apollo; l’archeologo Lorenzo Chiricò; l’artista Claudio Chiaravalloti; la giornalista Francesca Froio e il funzionario del Ministero del turismo Avellino Costa. “Senza spendere soldi del bilancio comunale, con una dotazione di uomini e mezzi limitatissima; senza una Proloco o una Associazione attiva nel comune, malgrado la concomitanza di numerosi eventi nel circondario abbiamo realizzato un’altra edizione della Sagra dell’Olio d’Oliva di Sellia molto partecipata – afferma il sindaco Davide Zicchinella – L’ultima pensata e organizzata dalla mia Amministrazione. Negli anni ne abbiamo fatte delle belle: Mongolfiere, Osservazione Astronomica, presentazione di Libri, Premi, Intrattenimento per Bambini, artisti di strada, street Band, Voli Notturni, sfilate in abiti d’epoca e da sposa, sfilate di auto e moto d’epoca. Mostre fotografiche, di oggetti antichi, di reperti di guerra, di opere d’arte. Con poco siamo sempre riusciti sempre a fare molto. E non solo il 17 agosto”. Il sindaco Zicchinella ha, quindi, voluto ringraziare quanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento, dalle forze dell’ordine che ne hanno garantito la sicurezza, ai tanti volontari che ci hanno messo come sempre un supplemento d’anima. E ora, il sindaco del borgo della magica Sellia guarda a nuovi entusiasmanti progetti, vista la scelta di candidarsi alla carica di primo cittadino nel Comune di Simeri Crichi (si vota il 22 e 23 ottobre), portando nel cuore l’affetto e la storia di questa piccola grande comunità della Presila.