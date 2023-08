Non c’è pace per la Reggina, Ilari si dimette: «Pronto a cedere le quote sociali agli investitori »

calcio

REGGIO CALABRIA “Dopo aver incontrato ieri mattina il sindaco Brunetti e il sindaco dell’area metropolitana Versace , il sottoscritto Manuele Ilari, conferma la disponibilità a cedere le quote sociali agli investitori che saranno condivisi con le istituzioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria”. Lo afferma Manuele Ilari in una nota ufficiale apparsa sul sito della Reggina. “Comunico inoltre che rassegno con effetto immediato le dimissioni dal mio incarico, aggiunge Ilari. Manuele Ilari era diventato ufficialmente proprietario della Reggina lo scorso 20 luglio quando la vecchia società guidata da Felice Saladini e Angelo Ferraro aveva ceduto all’imprenditore romano il 100 per cento delle quote sociali.

Non c’è pace dunque per la Reggina, che attende la decisione sul ricorso per la permanenza in serie B al Consiglio di Stato, decisione che dovrebbe arrivare il 29 agosto.