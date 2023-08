Festival d’autunno, Januaria Carito vince “Next Music Generation”. Stasera arriva la Patty Pravo

l’evento

SOVERATO È Januaria Carito la vincitrice della terza edizione di “Next Music Generation”. La sua esibizione – con un brano originale “Santi” e poi con la cover di “Back to black” di Amy Winehouse – ha colpito in pieno la giuria tecnica, ma anche il pubblico presente, che ha potuto esprimere le proprie preferenze nel corso della serata di ieri, all’arena del Teatro Comunale di Soverato.

L’evento

Ad esibirsi sul palco, oltre a Carito, c’erano tutti gli altri concorrenti delle due categorie in concorso, Next Music Generation e Senior. Novità di quest’anno è infatti l’aver introdotto una sezione per coloro che non rientravano nel main contest per questioni anagrafiche e anche lì, non sono mancate le sorprese: a vincere la categoria Senior è stato il duo Vivì, formato da Valeria Piccirillo al violino e Valerio Mazza alla chitarra. Sono stati loro tre a spuntarla sugli altri concorrenti: Daniela Talarico, Melania Mercurio, Diletta Carrozzino, Giuseppe Sanò, Emanuele Caccavaro, Nicoletta Burgello, Vito Antonio Villirillo, Patrizia Magnolia, Salvatore Lo Prete.

Januarita Carito, oltre a un premio di 1000 euro e alla realizzazione di un video con il quale promuovere la propria attività, ha ottenuto la possibilità di esibirsi con un suo concerto al Complesso monumentale San Giovanni a Catanzaro il prossimo 18 settembre: lo scopo del talent ideato dal direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce, è proprio quello di offrire l’opportunità ai giovani talenti nel campo della musica di avere una propria serata su un palco prestigioso quale quello del Festival.

















«Il concerto – ha spiegato anche ieri nel corso della serata la dottoressa Santacroce -, è inserito nel cartellone ufficiale dell’edizione 2023, quindi il vincitore, quest’anno la nostra Januaria, avrà il suo nome di fianco a quello dei grandi ospiti del Festival, vale a dire Loredana Bertè, Patty Pravo, Carmen Consoli, per citarne qualcuno. Ricordiamo infatti che l’edizione di quest’anno è dedicata alle donne e ad alcune delle maggiori figure femminili della musica italiana. Januaria ha saputo conquistare in maniera unanime tutti, rivelando un’energia e una grinta contagiose, domina letteralmente il palco. Siamo curiosi di vedere cosa ci proporrà il 18 settembre».





Sempre in quella data, al San Giovanni, ci sarà la possibilità di ascoltare nuovamente anche i vincitori della categoria Senior: il duo Vivì infatti aprirà il concerto di Carito.

Ieri sera, a Soverato, è stata pure assegnata una borsa di studio, andata a Daniela Talarico, messa in palio da parte del Soroptimist club e destinata alla cantante che più avrebbe rappresentato gli ideali portati avanti dall’associazione. Nel corso della finale, condotta dal giornalista Davide Lamanna, si sono esibiti anche alcuni dei componenti della giuria, presieduta dal direttore Santacroce: il pianista Alessandro Meacci, la vincitrice del talent dello scorso anno Sara Rotella, la cantante Anna Faragò, la cantautrice Alessia D’Andrea. Insieme a loro in giuria anche le giornaliste Edvige Vitaliano e Carmen Loiacono. Per quanto riguarda la programmazione del Festival d’autunno, questa sera sempre all’arena del Teatro Comunale di Soverato, ci sarà l’atteso appuntamento con “Minaccia bionda”, il concerto di Patty Pravo che canterà tutti i suoi brani più famosi da “Bambola”, “Pensiero Stupendo” e “E dimmi che non vuoi morire”, per citarne alcuni, oltre a raccontarsi insieme a Pino Strabioli.