Notte Blu Fish Fest, grande successo per la prima edizione – FOTO

L’evento

VIBO VALENTIA È stata un’intensa e divertente serata quella della prima edizione della Notte Blu Fish Fest che ha animato ieri sera, 22 agosto, il lungomare Cristoforo Colombo di Vibo Marina.

A rendere speciale la manifestazione, che ha riscontrato un grande successo, le migliaia di persone che hanno voluto trascorrere una serata all’insegna di cibo a base di pesce, buona musica e tanto divertimento grazie alle street band e ad artisti di strada.

La splendida cornice del Porto di Vibo Marina ha ospitato infatti tre aree destinate alla musica live con i concerti dei Quarantaumentata e degli Eufrasia.

E poi tante risate e allegria con artisti di strada e street band come i vibonesi WizzDom Drum Band e i Till band. E poi, l’immancabile cibo a base di pesce spada, tonno e cipolla, frittura mista di calamari e gamberi, vino e amaro.

Infine, a chiudere la serata la musica disco con il dj contest di Emilio Farfaglia e Micky Tomeo, che ha infuocato il lungomare fino a notte fonda facendo ballare numerosi giovani presenti.

La Notte Blu Fish Fest è stata organizzata dall’associazione VEIPO Promotions, presieduta da Milko Lo Guarro, dall’agenzia Francioso Comunicazione, guidata da Marcello Francioso, con il Patrocinio gratuito del Comune di Vibo Valentia. A dare un contributo fattivo all’evento gli assessori alle Attività produttive Carmen Corrado, allo spettacolo con il consigliere delegato Antonio Schiavello e alla Cultura e Turismo Giusi Fanelli.







Il successo di questa prima edizione della Notte Blu Fish Fest è dato anche dalla collaborazione di più Associazioni. Hanno partecipato infatti la Proloco di Vibo Marina che ha esposto alcuni pannelli per raccontare la storia della cittadina. E poi hanno dato un prezioso contributo l’associazione Stella Polare, i volontari di I Love Vibo Marina, parte attiva della serata, e i ragazzi dell’associazione Vibers, reduci del Bivona Bech Festival.

Visto il positivo riscontro, non potevano che essere più che soddisfatti per la riuscita della serata i promotori e gli organizzatori dell’evento.

Queste le dichiarazioni dell’assessore alle Attività produttive, Carmen Corrado: «Sono molto soddisfatta della riuscita della serata. Ho visto finalmente una Vibo Marina rinata, con la partecipazione di fasce di età diverse: dagli anziani ai giovani. Per la prima volta a Vibo Marina si è sentito il profumo tipico delle zone di mare attraverso l’odore del cibo a base di pesce, così come capita nelle importanti e gettonate località marine. Sono molto contenta anche perché la serata ha dato prova che “insieme si può”».

«L’evento infatti – aggiunge l’assessore – è stato organizzato e portato avanti grazie al lavoro sinergico di più associazioni. Visto dunque il successo di questa prima edizione, pensiamo di lavorare per storicizzare la manifestazione con edizioni successive».