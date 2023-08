“Una ragazza per il cinema”, a Diamante la finale nazionale

L’evento

DIAMANTE Cresce a Diamante l’attesa per la finale regionale di “Una ragazza per il Cinema” che si terrà a Diamante in Piazza Mancini (di fronte al Palazzo di Città) sabato 26 agosto alle ore 22,00.

Un evento che sarà presentato dalla bellissima Manila Nazzaro, Miss Italia 1999 conduttrice televisiva e radiofonica e attrice; e che si preannuncia ricco di ospiti nella giuria che valuterà la bellezza e il talento delle ragazze in gara. A presiederla, infatti, sarà Cateno De Luca Sindaco di Taormina, città che ospiterà la finale nazionale della 35° edizione e che si appresta a gemellarsi proprio con Diamante.

Con lui in giuria Stefano Oradei, Ballerino e Professore di Danza di Ballando con le Stelle; Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno; il Vicesindaco, Giuseppe Pascale; Gianfranco Bartalotta, Docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo – Università di Roma Tre; Maria Marino, insegnante di danza e coreografa; Enzo Monaco, giornalista e presidente dell’Accademia Italiana del Peperoncino; Francesca Amoroso, Assessore al Turismo, Spettacolo e Cultura del Comune di Diamante. Un appuntamento di prestigio, e un evento di spettacolo e cultura, al quale sono invitati tutti a partecipare, com’è stato detto nel corso della conferenza stampa di presentazione alla quale erano presenti il ​​Vicesindaco Giuseppe Pascale; l’assessore Francesca Amoroso; la promotrice, direttrice artistica e responsabile del concorso, Graziella Marcone; il coreografo della serata, Gianluca Cappadona. Diamante è attesa da un’esplosione di bellezza e talento dalla quale tutti potranno essere piacevolmente travolti e alla quale è impensabile mancare.