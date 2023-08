In casa con hashish e 4mila euro, arrestato dalla Squadra volante a Cosenza

gli interventi

COSENZA La Squadra volante di Cosenza ha identificato e denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria un individuo responsabile del reato di rapina in quanto ha sottratto un casco munito di camera GoPro di un giovane che circolava a bordo di un monopattino. L’individuo, dopo averlo bloccato, ha afferrato il casco del giovane e dopo averlo strattonato con violenza è riuscito a slacciarlo per poi dileguarsi a bordo di autovettura. Il casco con la telecamera è stato recuperato e restituito al giovane.

Beccato in casa con hashish e 4mila euro

In un altro intervento, agenti della Squadra Volante di Cosenza, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ha proceduto al controllo domiciliare di un soggetto già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso della perquisizione all’interno dell’appartamento è stata rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente tipo hashish, bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento e la somma in contante, in vario taglio, di circa 4mila euro. L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sequestrate a Corigliano Rossano piante di canapa indiana

Il Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano, nel corso di predisposti servizi di contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha effettuato il sequestro di alcune piante di canapa indiana in fluorescenza e di varie altezze, per un totale di 15 chilogrammi circa, impiantate in un terreno adiacente l’abitazione di un individuo poi denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Le piante di canapa sono state estirpate e sequestrate.