Lappano, inaugurati i campetti di calcio e tennis

la manifestazione

LAPPANO Si è tenuta ieri a Lappano l’inaugurazione dei campetti di Calcio e di Tennis tra l’entusiasmo di tutta la cittadinanza che ha partecipato numerosa. A dare il via alla manifestazione alle 18 nella sala consiliare, è stato il sindaco di Lappano, l’architetto Marcello Gaccione, che nel suo intervento di benvenuto ha sottolineato con orgoglio lo sforzo e l’impegno profuso dall’amministrazione comunale di Lappano per la realizzazione della struttura sportiva «nonostante l’ esiguità di risorse che le piccole comunità hanno ormai a disposizione» ha ribadito «abbiamo voluto comunque investire nelle attività sportive reputando questi momenti di socialità, importanti per la comunità per il recupero di valori collettivi di condivisione autentici». Non ha mancato di ringraziare, infine, le minoranze di consiglio, presenti all’inaugurazione, per la condivisione dell’obiettivo politico.

Sono intervenuti anche la consigliera con delega allo sport, Teresa De Marco ed il vice sindaco dottor Ottavio Scarpelli che si sono uniti ai ringraziamenti del Sindaco per l’Amministrazione comunale tutta.

A seguire, l’intervento del presidente del Movimento Liberal Democratico di Lappano, Pierino La Cava, che non perde occasione per esaltare le potenzialità del territorio lappanese ma anche per offrire il suo contributo fattivo ed infaticabile in ogni iniziativa del suo territorio come anche in questa circostanza. Rivolgendosi a tutti, La Cava ha detto senza mezzi termini che «è necessario offrire con azioni concrete i motivi ai giovani per amare il proprio paese. Per questo è necessario impegnarsi a prescindere dai numeri e dalle critiche che ci stanno sempre a fare da contorno “essere perseveranti e presenti e coinvolgere a partecipare, perché le passioni sono contagiose come il disinteresse e se le nostre piccole comunità vivono un forte ed inarrestabile spopolamento è spesso anche per mancanza di qualcuno capace di mantenere vivi i legami».

A concludere la prima parte della manifestazione, l’intervento dell’architetto Maria Rita Acciardi, consigliera nazionale FGC-Lnd, che ha ringraziato sindaco ed amministrazione comunale e Pierino La Cava per essere stata coinvolta nella lodevole iniziativa ed ha sottolineato «è sempre bello quando si parla di sport, a tutti i livelli perché lo sport unisce ed abbatte le barriere, qualunque esse siano e questo consente ad una comunità di crescere e rafforzarsi». L’Acciardi, nel suo intervento, dettagliato e puntuale, ha offerto una panoramica nazionale del mondo del calcio in particolare, ma in generale dello sport, citando numeri che hanno fatto toccare con mano quanto sia partecipato lo sport nella nostra nazione ma ha sottolineato, anche, la necessità di non perdere mai di vista il vero motivo delle attività sportive che è quello di fare sport.

Prima di procedere al taglio del nastro, sono stati premiati per l’impegno sportivo due giovani piloti lappanesi, presenti all’evento: Stefano Medaglia cat. Racing Start Plus 2000 ed Attilio Paese cat. Racing Start 1400 della 42^ edizione Coppa Sila ed il giovane Francesco La Cava di origini lappanesi, calciatore della ASD Crescentinese società affiliata dell’Atalanta ed organizzatore dei tornei di calcetto inaugurali.

Subito dopo si è passati al taglio del nastro con la benedizione di Don Antonello De Luca, parroco del paese.

La serata è proseguita, infine, con il fischio d’avvio del torneo di calcetto fatto dallo stesso sindaco Gaccione che in fascia tricolore da centro campo ha dato il primo calcio al pallone per la prima partita ‘d’uopo’ disputata da giovani e meno giovani tra i quali anche alcuni consiglieri comunali in divisa da calciatore. Una bella serata conclusasi con buffet dell’amicizia ed accoglienza offerto dal Movimento liberal Democratico unitamente alle medaglie offerte ai vincitori del torneo di calcetto e di tennis, tra musica, sport e tanta partecipazione.