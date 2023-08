Un grande Venezia non basta a battere il Cosenza

serie b

VENEZIA Il Venezia non va oltre l’1-1 con il Cosenza nella seconda giornata di serie B. Dopo il vantaggio degli ospiti con il gol di Voca, nella ripresa i ragazzi di Vanoli (poi espulso) partono fortissimo e agguantano il pareggio con un gol strepitoso di Pierini. Il finale è denso di emozioni e tutte a tinte arancioneroverdi. Arrivano due incredibili traverse, la prima con Gytkajer, la seconda con Idzes. Nell’ultima azione Bjarkason ha il pallone della vittoria, ma la difesa del Cosenza compie un vero e proprio miracolo. Non basta quindi un grande Venezia nella ripresa per battere il Cosenza. (Italpress)