«Basta mozziconi a terra», la Riserva “Valli Cupe” a sostegno della campagna di sensibilizzazione

l’iniziativa

La Riserva naturale regionale “Valli Cupe” è al fianco dei volontari del Servizio civile digitale del comune di Sersale che lo scorso 5 giugno, nella Giornata mondiale dell’ambiente, hanno avviato la campagna di sensibilizzazione “Basta mozziconi a terra” con l’obiettivo di responsabilizzare le persone che spesso sottovalutano il danno causato dall’abbandono anche involontario nell’ambiente dei mozziconi di sigaretta. E per farlo, i volontari hanno realizzato anche delle brochure informative ed acquistato dei posaceneri portatili che saranno distribuiti in occasione dell’evento “La città della Riserva” che si terrà a Sersale (Cz) il 2 ed il 3 settembre prossimi. «Si tratta di una lodevole iniziativa a favore dell’ambiente – afferma il direttore della Riserva “Valli Cupe”, Antonio Falcone– che non può che trovare il nostro pieno supporto. L’Ente gestore della Riserva è Legambiente Calabria ed anche se l’Associazione porta già avanti diverse campagne di sensibilizzazione su questi temi, ha voluto comunque sostenere un’idea nata da un gruppo di giovani volontari che hanno a cuore la propria terra».