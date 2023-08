“Alessandria del Capretto”, cartello stradale modificato ora da sostituire

l’episodio

Da “Alessandria del Carretto” ad “Alessandria del Capretto” è un attimo, basta infatti modificare una lettera e un normalissimo segnale stradale indicherà una località inesistente. Ma, quella che appare solo come una “burla”, un gioco divertente, rappresenta in realtà anche un costo. Siamo a pochi passi dalla Stazione dei Carabinieri di Oriolo – così come scrive Gazzetta del Sud – dove l’indicazione per uno dei “Borghi autentici d’Italia” è stata danneggiata. A segnalare il fatto è stato il primo cittadino di Alessandria del Carretto, che ha informato chi di competenza. Il cartello è di proprietà dalla Provincia di Cosenza e quello sfregio goliardico ne comporterà la sostituzione che dovrà avvenire a breve.