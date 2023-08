Reggio, pubblica sui social il video del cane «sacrificato a Satana»

Il caso

REGGIO CALABRIA Un uomo, residente nella provincia di Reggio Calabria, ha pubblicato sui social un macabro video in cui afferma di aver sacrificato il proprio cane in nome di satana. Nel girato si vede l’animale, un cane lupo cecoslovacco di nome Hollywood, privo di vita, con lo stesso autore che si vanta di averlo ucciso per il diavolo. «Ti ho dato in cambio la vita di Hollywood, ora rispetta il patto scritto nelle sacre scritture» afferma nel video, aggiungendo esclamazioni sataniste. Diverse associazioni animaliste, come riporta il sito Kodami, da cui è presa la foto, si sono attivate per segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine del luogo, che starebbero monitorando la vicenda. Valentina Gallo, fondatrice di Coda di Lupo Rescue ODV, intervistata da Kodami, ha affermato di aver già proceduto alla denuncia tramite i legali. Ha poi aggiunto come già l’anno scorso avevano segnalato l’uomo, reo di aver pubblicato un video in cui venivano sparati petardi tra le zampe di altri cani. Sul profilo social anche insulti e minacce ai carabinieri e alle forze dell’ordine. (redazione@corrierecal.it)