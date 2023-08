Vincenzo Voce in autunno darà vita a un nuovo progetto politico (forse a caratura regionale)

l’annuncio

CROTONE In autunno il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, darà vita ad un nuovo “progetto politico”. Dovrebbe trattarsi di un nuovo movimento civico a caratura regionale. E’ quanto si evince nel testo di un messaggio whatsapp inviato dal sindaco della città pitagorica a tutti i consiglieri comunali di maggioranza. L’annuncio delle novità che si avranno in autunno, come viene evidenziato nel testo, si è reso necessario in seguito alla notizia riportata da alcuni organi di stampa, secondo la quale sei consiglieri, anche rappresentanti di maggioranza, erano pronti ad aderire al gruppo di “Noi con l’Italia”. Due dei consiglieri, rappresentanti dell’opposizione che venivano dati come partecipanti all’iniziativa, hanno ufficialmente preso le distanze dalla notizia. In verità c’è stata un incontro c’è stato e si è tenuto ad ristorante. A questo incontro era presente Antonello Talerico, leader regionali del partito di Maurizio Lupi. Non c’è stato, comunque, nessun atto ufficiale sulle adesioni. Tra i partecipanti all’incontro in ristorante c’è chi dice che si è trattato dell’avvio di un dibattito, ma non ci sarebbe nulla di più. La notizia delle adesioni a “Noi con l’Italia” evidentemente ha preoccupato il sindaco di Crotone, che ha deciso di prendere le distanze dall’iniziativa. «Mi sento in dovere di informare tutti voi su questi presunti “salti della quaglia”, che leggo in questi giorni sulla stampa – scrive il Voce; salti che “farebbero” Consiglieri di mia fiducia». «Leggo addirittura – continua Voce – di un nuovo gruppo che si formerebbe con la Giancotti e altri, per mettere in difficoltà il sindaco». Carmen Giancotti è una delle consigliere elette nelle liste che elezioni comunali hanno sostenuto Voce. Giancotti, però, abbandonato la maggioranza per passare all’opposizione. Proprio Giancotti ha costituito in consiglio comunale il gruppo di “noi con l’Italia”. «Non so con quale coraggio chiunque di voi oserebbe affiancarsi con personaggi simili, che hanno tradito anche voi», continua a scrivere Voce. Nel passaggio successivo annuncia che «in autunno presenterà un nuovo progetto politico civico, perché l’amico Carlo Tansi si è ritirato dalla politica attiva e di fatto il movimento Tesoro Calabria, di cui il sindaco di Crotone si sente onorato di far parte, è identificato con lui». Fonderà un nuovo movimento, ma non fa nessun riferimento alla sua nuova collocazione regionale. A questo proposito, da più parti, si racconta di un suo rapporto politico stretto con il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. In verità il sindaco di Crotone, negli ultimi mesi, firma comunicati stampa con i sindaci di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Quattro sindaci di città capoluogo di provincia, che si collocano all’opposizione della maggioranza che governa la Regione Calabria.

«Sicuramente – scrive ancora – mi candiderò alle prossime amministrative e nelle liste che mi sosterranno non voglio i consiglieri eletti con me, che miseramente hanno tradito la mia fiducia e quella di tantissimi cittadini». Secondo Voce, «tutti i consiglieri che compongono attualmente la sua maggioranza dovrebbero «essere onorati e orgogliosi dei risultati che, in solo tre anni, sono stati ottenuti». «Invece di andare a cercare il nulla in partitini insignificanti, – sottolinea – cercate di partecipare all’attività amministrativa, visitando i cantieri, facendo proposte, risolvendo i problemi ai cittadini, e altro». Sempre secondo Voce, «a differenza di quando l’attuale amministrazione si è insediata, adesso ci sono le condizioni di poterlo farlo». Non mancano le minacce di dimissioni anticipate, quando scrive: «Come ho già detto più volte, non devo fare il sindaco a tutti i costi, ma se mi permetterete di continuare a farlo, lo farò come ho fatto sino ad oggi senza compromessi.

Politicamente ho avuto le mie soddisfazioni e non devo dimostrare nulla». Concludendo, scrive: «Chi farà fughe in avanti sappia che per me è fuori e questo vale per tutti. Colgo l’occasione per ringraziarvi, perché se i risultati sono arrivati, è grazie al lavoro di squadra che abbiamo fatto».