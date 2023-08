Reggina, (anche) i tifosi a Roma per la trasferta più importante della stagione

serie b

ROMA Tre pullman di tifosi a Roma per la trasferta più importante della stagione. Cori e striscioni in piazza Santi Apostoli in attesa dello spostamento verso la sede del Consiglio di Stato. La giornata dei supporter della Reggina è iniziata prestissimo ed è concentrata sull’inizio dell’udienza che deciderà il futuro della squadra. Appuntamento calendarizzato per le 12,30 e preceduto da una serata “agitata” sul piano delle comunicazioni. Con un botta risposta tra il parlamentare di Fi Francesco Cannizzaro – che ha annunciato il ritorno di Felice Saladini al timone della società – e l’imprenditore romano Manuele Ilari, che ha smentito di aver ceduto le proprie quote. Assieme ai tifosi c’è il sindaco facente funzioni della Città metropolitana Carmelo Versace che non si dice preoccupato per gli ultimi scambi: non teme che possano influenzare il giudizio amministrativo sulla vicenda. «Si dovrà decidere nel merito. Confidiamo nell’esito positivo al Consiglio di Stato. Tutti insieme difenderemo la nostra maglia in questa partita che è la più importante. Al Consiglio di Stato arriviamo con Ilari, avremmo voluto essere in mano di una cordata di imprenditori forte e autorevole». Ci sono anche Comune di Reggio Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria fra i costituiti in giudizio al Consiglio di Stato. (redazione@corrierecal.it)