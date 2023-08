Ultime ore di calciomercato per Cosenza e Catanzaro. Occhi puntati sui calciatori (svincolati) della Reggina

calcio serie b

CATANZARO Poco più di 24 ore e poi il mercato delle squadre calabresi di serie B chiuderà i battenti. Domani alle 20, terminerà, infatti, anche per Catanzaro e Cosenza la possibilità di ingaggiare nuovi calciatori. Ma come si stanno muovendo nelle ultime ore i giallorossi e i rossoblù? Il ds del Catanzaro Magalini si sta concentrando maggiormente sul reparto arretrato e sembra essere vicino all’accordo con il Sassuolo per il 20enne difensore centrale Kevin Miranda. Ma nello stesso ruolo si seguono anche le piste che portano al 19enne Gabriele Guarino dell’Empoli e ai più esperti Filippo Scaglia del Como e Kastriot Dermaku del Lecce (ex Cosenza).

Capitolo Cosenza. Il club silano cerca soprattutto un difensore centrale di esperienza e un attaccante di qualità. Il ds Gemmi si trova già a Milano (l’Hotel Sheraton è la sede del calciomercato estivo) per lanciare gli ultimi assalti ai calciatori che ha messo nel mirino. Nelle ultime ore starebbe prendendo quota la candidatura di Simy, attaccante (31enne) della Salernitana che nel recente passato ha fatto molto bene a Crotone. Per la difesa sul taccuino di Gemmi c’è anche il giovanissimo Jean Paul Touadi, mentre si attendono notizie da Reggio Calabria per quanto riguarda Michele Camporese, seguito anche dall’Ascoli. Intanto, a proposito di Reggina, il presidente federale, dopo il verdetto di ieri del Consiglio di Stato che ha confermato l’esclusione del club amaranto dal campionato cadetto, ha deliberato «lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati della società Reggina 1914 Srl». Dunque, tutti i tesserati amaranto sono da considerarsi svincolati e potranno essere ingaggiato da nuove società anche dopo la conclusione del calciomercato fissata per domani. Questo l’elenco dei calciatori più importanti della Reggina in cerca da oggi di una squadra: Camporese, Colombi, Gagliolo, Terranova, Loiacono, Di Chiara, Bouah, Crisetig, Majer, Obi, Rivas, Ricci e Galabinov per un valore complessivo, secondo i dati di transfermarkt.it, di circa 8 milioni di euro.