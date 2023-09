“Il 31 di agosto”… torna Brunori Sas con un nuovo singolo. Ecco “La vita com’è”

musica

COSENZA È uscito a mezzanotte su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo del cantautore calabrese Dario Brunori, dal titolo “La vita com’è”, scritto per il film “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani. «Il 31 d’agosto – ha scritto ieri Brunori sui suoi canali social facendo riferimento a una delle sue canzoni più celebri: Guardia ‘82 – c’è una canzone che nasce e un fuori ora su tutte le piattaforme che muore».

L’uscita di “La vita com’è” per il film di Bardani, era stata annunciata da Brunori già lo scorso mese di luglio con un altro post in cui spiegava, a proposito del film “Il più bel secolo della mia vita” (al cinema dal 7 settembre), che «questo è il tipo di film che piace a me. Scritto e diretto con cura, interpretato in modo naturale da tutti gli artisti coinvolti. Uno di quei rari film che sa di vero, che sorridi e ti commuovi al tempo stesso e che lascia spazi di riflessione sui rapporti generazionali (ma non solo), in modo poetico e mai banale. Viditivillu!». Le canzoni di Brunori già in passato hanno fatto da colonna sonora ad alcuni film come “E’ nata una star” del 2012, “L’ospite” del 2018, “Odio l’estate” del 2020 (con cui ha vinto un Nastro d’argento e un Ciak d’oro) e “Il grande giorno” del 2022.