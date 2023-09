Lega, al raduno di Pontida le t-shirt dalla Calabria con lo slogan “Sì Ponte”

l’annuncio

ROMA A poco più di due settimane da Pontida anche i leghisti del Sud si preparano per l’evento clou dell’ex popolo padano. Tra le iniziative non passerà inosservata quella che annuncia Domenico Furgiuele, deputato leghista calabrese che -sui social- ha lanciato il suo video-invito: «Ecco le mitiche polo per Pontida 2023», dice nel filmato, indossando la nuova t-shirt. Poi si avvicina al divano della sede leghista, location del suo video, dove sono ben piegate le tante magliette pronte per la trasferta: «Qui c’è la bandiera della Calabria, il simbolo “sì Ponte” che contraddistingue la nostra attività e il simbolo ricamato della Lega», indica Furgiuele. «Vi aspettiamo numerosi presso lo stand della Calabria a Pontida, per condividere la nostra festa di popolo e di partito, una festa di identità, di valori e di futuro e di tradizioni», è l’appello finale del leghista di Lamezia Terme. (Adnkronos)