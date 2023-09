Protezione internazionale e minori non accompagnati, il Cds dà ragione alla Provincia di Cosenza

il procedimento

COSENZA Il Consiglio di Stato, sez. V, con Ordinanza n. 3666/2023 del 1 settembre 2023 (Presidente Lotti; Estensore Rovelli) ha accolto le tesi difensive dell’Avv. Giovanni Quintieri, difensore dell’operatore economico affidatario del servizio e dell’Avv. Achille Morcavallo, difensore della Provincia di Cosenza confermando la piena efficacia dell’aggiudicazione riguardante la gara per «l’accoglienza integrata a favore di beneficiari accolti nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SAI) – n. 47 posti categoria ordinari per il triennio 2023-2025».

I fatti

Con determinazione a contrarre, la Provincia di Cosenza bandiva gara per “i servizi di accoglienza integrata a favore di beneficiari accolti nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SAI), per n. 47 posti di categoria ordinari per il triennio 2023/2025”, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 7 del codice appalti D.Lgs. n. 50/2016. Con successiva determina veniva nominata la commissione di gara. Alla gara partecipavano imprese del settore. All’esito delle sedute di gara, dopo la valutazione delle offerte, la commissione procedeva all’aggiudicazione. Con nota pec, la Provincia richiedeva la documentazione necessaria per la comprova dei requisiti e l’operatore economico trasmetteva i documenti richiesti.

Sicché la Provincia di Cosenza provvedeva all’aggiudicazione con Determinazione dirigenziale. Con Determinazione dirigenziale approvava le risultanze di gara e procedeva all’aggiudicazione definitiva. Avverso detti atti proponeva ricorso l’operatore economico pretermesso dall’aggiudicazione, richiedendo istanza cautelare. Con ordinanza il Tar Catanzaro accoglieva l’istanza cautelare sospendendo l’aggiudicazione.

Avverso detta ordinanza proponeva appello al Consiglio di Stato l’impresa aggiudicataria, difesa dall’Avv. Giovanni Quintieri. Si costituiva la Provincia di Cosenza, con il patrocinio dell’Avv. Morcavallo, al fine di difendere la legittimità dei provvedimenti adottati e sospesi dal Tar. Il Consiglio di Stato, dopo ampia discussione dei legali accoglieva l’appello, confermando l’efficacia dell’aggiudicazione disposta dalla Provincia di Cosenza.

Pertanto l’appalto affidato dalla Provincia di Cosenza potrà continuare regolarmente.