Colosimo: «La ‘ndrangheta non è la Calabria, ormai è una holding»

lotta alla mafia

SCILLA «Chi ci guarda fuori dall’Italia non deve guardare alla criminalità organizzata con distacco, perché oggi siamo di fronte a holding transnazionali che arrivano in tutti i territori europei. Quindi facciamo attenzione perché la ‘ndrangheta non è la Calabria, è ormai una holding internazionale. Ma se mettiamo in mano a un ragazzo la possibilità di guadagnare centinaia e centinaia di euro in una piazza di spaccio, noi abbiamo perso non solo la sfida nel mondo del lavoro, ma anche la sfida contro la criminalità organizzata». Lo ha detto la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, intervenendo all’evento organizzato a Scilla da Ecr “Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa”. Il riferimento è anche alla costruzione del Ponte sullo Stretto, che dalla parte calabrese partirà proprio a poca distanza da dove si sta tenendo il convegno.

«C’è però – ha aggiunto Colosimo – sempre il rischio di guardare solo il lato negativo: ma esistono amministrazioni che hanno battuto la criminalità organizzata, e aziende nate dove la criminalità organizzata la faceva da padrona. Allora dobbiamo raccontare il coraggio. Il confine tra infiltrazione e legalità è oggi troppo sottile, è difficile capire dove finisce uno e inizia l’altro. Il mondo del lavoro ha un ruolo fondamentale: spiegare che non si deve cedere al soldo facile facendo la manovalanza per la criminalità organizzata è fondamentale».

«Noi abbiamo una responsabilità: dimostrare che con certi personaggi, con certi affari, non si parla nemmeno. Rappresentare un’istituzione vuol dire essere irreprensibile. E qualsiasi iniziativa porti infrastrutture e fondi al Sud è fondamentale, per portare lavoro e togliere i ragazzi dalle mani della criminalità organizzata: non si deve arrendersi ancora prima di cominciare per timore delle infiltrazioni. Se noi falliremo su questo non avremo mai la possibilità di recuperare un Paese meraviglioso come l’Italia», ha concluso.