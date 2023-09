Cosenza, rivenute armi, munizioni ed eroina in un condominio

l’attività

COSENZA Nella settimana, la Polizia di Stato di Cosenza ha predisposto, in tutto il territorio della provincia, operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 240 equipaggi ed unità cinofile, 24 ore su 24. L’attività di prevenzione dei reati e del controllo del territorio ha comportato i seguenti risultati: i posti di controllo effettuati sono stati 178, nel corso dei quali sono state identificate 2531 persone e controllati 1485 veicoli. Durante i citati controlli sono state contestate 347 infrazioni al Codice della Strada, con 9 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 23 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati diversi controlli amministrativi presso esercizi commerciali.

L’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza ha generato l’arresto di 3 persone e la denuncia di 9 persone alle competenti autorità giudiziarie ed amministrative per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentata rapina, evasione, furto, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

La Squadra Mobile nel corso dei normali servizi di prevenzione attuati nel centro cittadino ha proceduto al controllo di un noto pregiudicato, che dagli accertamenti espletati è risultato avere in atto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione e, pertanto, è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di evasione e sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari.

Trovate droga e armi

La Squadra Mobile, altresì, unitamente a personale del Nucleo cinofili della Questura di Vibo Valentia, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un individuo colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, è stata effettuata una perquisizione presso il locale cantina posto al piano terra di uno stabile a seguito della quale sono stati rinvenuti dei panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per circa un chilogrammo, nonché un bilancino di precisione ed un coltello da cucina ancora intriso di sostanza stupefacente tipo hashish. Eseguite le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria procedente, è stato condotto presso la sua abitazione per rimanervi in regime di arresti domiciliari. In un altro locale del predetto stabile, nella disponibilità del condominio, è stata effettuata un’altra perquisizione, a seguito della quale sono state rinvenute numerose armi e munizioni, tutte imballate con del cellophane e riposte in sacchi di plastica di colore nero, oltre a sostanza stupefacente del tipo eroina. Nel dettaglio, è stata rinvenuta una pistola, una carabina, tre fucili, oltre 450 cartucce di vario tipo e calibro, un giubbotto antiproiettile. Insieme alle armi è stata rinvenuta, altresì, una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo eroina.

La Squadra Mobile ha segnalato alla competente autorità amministrativa un giovane trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Inoltre, a seguito di indagini per furto perpetrato ai danni di un esercizio commerciale cittadino, ha identificato e denunciato alla competente autorità giudiziaria il responsabile dell’atto criminoso.

La Squadra Volante, nel corso di predisposti servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto alla perquisizione locale dell’abitazione di un individuo gravato da precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti. L’attività di Polizia Giudiziaria ha condotto al rinvenimento di cinque involucri in cellophane contenenti circa un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo eroina e una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.

L’uomo è stato tratto, pertanto, in arresto in flagranza di reato e tradotto presso la casa circondariale di Cosenza.

La Squadra Volante dopo aver notato un soggetto che si dava alla fuga, ha inseguito e raggiunto l’individuo in questione che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, della quale lo stesso si dichiarava assuntore.

Nella fattispecie, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e segnalato all’autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, durante i servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha intercettato un soggetto appiedato, che alla vista della volante lasciava cadere a terra un involucro, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, prontamente recuperato e sequestrato dal personale operante. Il giovane è stato segnalato alla competente autorità amministrativa.

Tentata rapina

Il Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano (CS) ha tratto in arresto, e poi tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari, un individuo responsabile del reato di tentata rapina perpetrato in danno di un esercizio commerciale del posto.

I fogli di via

L’Ufficio immigrazione ha proceduto alla consegna di 140 permessi di soggiorno; sono state, inoltre, eseguite due espulsioni dal territorio nazionale con partenza volontaria.

Nell’ambito delle attività di indagine finalizzate alla individuazione di persone che, per la loro condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, gli specialisti della divisione Anticrimine hanno individuato alcuni soggetti socialmente pericolosi, nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche.

In particolare il Questore, quale autorità provinciale di polizia, in questa settimana ha emanato tre avvisi orali e quattro provvedimenti di fogli di via obbligatori.