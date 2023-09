Europee, l’annuncio di Renzi: «Mi candido con il brand “Il Centro”»

la dichiarazione

MILANO «Noi ci candideremo alle elezioni con il brand del Centro, non saremo soli, avremo nove mesi di tempo». Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva nel corso di una conferenza stampa a Milano. «Il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva, il primo che si metterà in gioco sono io, mi candiderò al Parlamento europeo». Questo «lo dico e lo faccio non perché uno sia alla ricerca di chissà quale ulteriore riga nel proprio cv – ha aggiunto – ma perché voglio affermare in nove mesi quello che nessuno sta affermando in Italia, ossia che c’è bisogno di dare una sveglia all’Europa sennò si va tutti a casa. L’Ue rischia di saltare». Per Renzi «chi di noi gira per il mondo lo sa costa sta succedendo».