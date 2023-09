Incendi nella Sibaritide, in fiamme un ristorante e tre autovetture

gli interventi

CORIGLIANO ROSSANO È stata sicuramente un week-end intenso quello dei vigili del fuoco di Corigliano-Rossano e Castrovillari intervenuti su diversi incendi, quasi tutti di natura dolosa, avvenuti nella Sibaritide. Gli ultimi in ordine di tempo, il rogo divampato in un noto ristorante dei Laghi di Sibari che ha distrutto l’area deposito della struttura ricettiva e la cambusa e un’autovettura nel borgo marinaro di Schiavonea. Entrambi gli eventi si sono verificati stanotte e sul posto sono intervenute proprio le squadre dei Vvf dei due distaccamenti territoriali. Lo riferisce l’Eco dello Jonio. Ai Laghi di Sibari, la notte scorsa, l’azione più critica, di sicura matrice dolosa, che avrebbe potuto provocare danni ancora più ingenti se la vigilanza che presidia l’area marina non avesse avvisato in tempo i soccorsi. Ma l’anonima incendi ha colpito anche il centro storico di Cassano. Nella notte tra sabato e domenica scorsi nel cuore del centro storico della cittadina delle terme è stata data alle fiamme una Seat Leon. Il rogo oltre a distruggere interamente la berlina ha attinto e irreversibilmente danneggiato anche una Smart parcheggiata nei pressi. Su tutti i casi indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, guidata dal maggiore Gianmarco Filippi, e della Compagnia di Cassano jonio, diretta dal capitano Michele Ornelli.