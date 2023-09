Bruxelles, Occhiuto “riapre” la sede della Regione: «Ora è finalmente operativa»

la missione

BRUXELLES «Dopo tanti anni finalmente operativa la sede della Regione Calabria a Bruxelles». Così in una storia su Instagram il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che oggi e domani è a Bruxelles per una missione al Parlamento europeo e alla Commissione europea. Accompagnato dal consulente per le politiche comunitarie Agostino Miozzo, Occhiuto ha visitato gli uffici della sede della Regione a Bruxelles, sede riaperta dopo anni e localizzata dell’edificio che ospita le sedi di altre regioni d’Italia e d’Europa. «Quando mi sono insediato – ha spiegato Occhiuto – la sede della Regione Calabria era chiusa. L’ho riattivata e ora c’è un dirigente che sta qui perché a Bruxelles si decidono le risorse per le Regioni del Sud e quindi anche della Calabria, e si decidono le regole su come spenderle. E’ troppo importante perché la Regione Calabria non sia presente, ci sono altre regioni – come l’Emilia – che ha tantissimi funzionari che qui lavorano da anni. Il mio obiettivo è dimostrare, attraverso la mia presenza a Bruxelles a parlare con la presidente del Parlamento europea Metsola che vedrò tra poco e con i commissari, che la Calabria c’è, che la Calabria vuole essere vicina alla Commissione europea perché – ha concluso Occhiuto – l’Europa dev’essere vicina alla Calabria».