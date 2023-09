Prevenzione e visite gratuite, a Corigliano-Rossano arriva “One Healthon”

salute

CORIGLIANO ROSSANO Un appuntamento lodevole, dall’intento nobile, per certi versi unico nel suo genere, che mira a sensibilizzare cittadini, istituzioni, medici e media, in questo caso calabresi, alla cultura della salute e della prevenzione. Il progetto “One Healthon – La rete della Salute”, che da tempo gira l’Italia in lungo e in largo con eccellenti risultati, nei prossimi 8, 9 e 10 settembre arriva nella città di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Tre giornate che trasformeranno il centro della città jonica in un vero e proprio “villaggio della salute”, con convegni e visite gratuite per la popolazione resi possibili grazie soprattutto alla disponibilità di specialisti e operatori sanitari di primissimo piano che forniranno, appunto, informazioni e consulenze sul tema della prevenzione. Ma come si svolgeranno le tre giornate calabresi? A spiegarlo al Corriere della Calabria è Rossana Berardi (in foto), presidente One Healt Foundation, nonché professore ordinario di Oncologia Universitaria Politecnica delle Marche, Direttrice Clinica Oncologica dell’Azienda Universitaria Sanitarie delle Marche, Responsabile scientifico e Coordinatrice del progetto One Healthon.

«Saranno due giorni intensi – sottolinea Berardi – ma utili per la salute delle persone. Nel pomeriggio di venerdì 8 settembre saremo al castello di Corigliano dove si terrà un convegno divulgativo incentrato principalmente sulla prevenzione e su tutto ciò che noi cittadini possiamo fare per non ammalarci. A seguire, nella giornata di sabato 9 settembre e nella mattina di domenica 10, in piazza Salotto a Corigliano realizzeremo il cosiddetto “Villaggio della Salute”. La piazza si trasformerà in un vero e proprio villaggio in cui verranno fornite visite gratuite per tutti i cittadini che lo vorranno. Visite che riguardano vari ambiti della salute: senologiche, odontoiatriche, dermatologiche e tanto altro. Tutto questo lo rendiamo possibile proprio perché vogliamo promuovere una cultura della salute, che è l’obiettivo primario che il progetto One Healthon vuole portare anche in Calabria. Saranno ovviamente al nostro fianco le istituzioni locali e regionali sanitarie, con le associazioni del territorio che sono interessate a promuovere un network attivo per la salute delle persone».

Cos’è One Healthon

Quella di Corigliano Rossano non si tratterà di un’iniziativa episodica. È già inserita, infatti, in un’idea progettuale che è già diventata realtà. Ma cos’è nello specifico One Healthon?

«One Healthon è un nome formato da due parole – spiega la presidente Rossana Berardi –. One healt è la salute globale, e quindi una visione moderna di una presa in carico e di una visione olistica della salute delle persone che dipende certamente dall’ambito sanitario. Tutto questo a Corigliano sarà ampiamente rappresentato con le attività di prevenzione che faremo e che inserisce l’uomo e la sua salute nel contesto dell’ambiente in cui vive. Quindi, One healt è un po’ una visione moderna che è mutuata dall’Organizzazione mondiale della Sanità, ripresa in Italia dall’Istituto superiore di Sanità, e serve proprio a promuovere la prevenzione che va dalle malattie al miglioramento dell’ambiente in cui viviamo e del mondo animale con cui ci confrontiamo. La parola “thon” – continua Berardi – indica la maratona, un po’ come il Telethon della salute. Questo progetto di prevenzione gratuita per i cittadini, avviene in pura forma di volontariato e grazie a tutti gli operatori sanitari che si sono resi disponibili, in questo caso i colleghi calabresi che eccellentemente hanno risposto, stiamo promuovendo una raccolta fondi solidale a sostegno di queste attività che in maniera itinerante stanno raggiungendo tante città italiane».

La prevenzione oncologica

Quando si parla di oncologia e in special modo di prevenzione, i fattori a entrare in gioco sono numerosi. Le patologie oncologiche, infatti, hanno a che fare spesso con l’ambiente e con lo stile di vita delle persone e con determinati contesti territoriali che sembrano essere maggiormente interessati. Alcuni dati recenti, per esempio, fotografano proprio nell’area di Corigliano Rossano, in cui si terrà questa importante tre giorni, una situazione preoccupante per quanto riguarda l’incidenza delle patologie oncologiche. Ma a che punto è la sfida della sensibilizzazione prima e della prevenzione concreta poi?

«Sappiamo sicuramente – afferma Berardi – che le patologie oncologiche hanno un impatto sanitario e sociale estremamente rilevante e in crescita in buona parte delle malattie che andiamo a considerare. Nello stesso tempo sappiamo che purtroppo c’è ancora tanto da fare in termini di avvicinamento delle persone a una cultura di salute che passi anche attraverso la prevenzione e lo screening. I recenti dati di adesione agli screening oncologici ci fanno pensare che dobbiamo fare molto di più per fare in modo che le persone possano non ammalarsi o guarire perché la malattia viene diagnosticata in uno stadio precoce. I dati da un lato sono importanti perché ci fanno riflettere, ma dall’altro sono incoraggianti perché l’innovazione in sanità e in medicina e, in particolare, in ambito oncologico ha fatto passi da gigante. Oggi, quando riusciamo a fare una diagnosi il più possibile precoce, possiamo mettere in campo una presa in carico dei pazienti che sia multidisciplinare, multiprofessionale, con tutti i professionisti che, appunto a vario titolo, sono interessati e coinvolti in questa iniziativa. Di conseguenza, è possibile raggiungere un percorso di guarigione in buona parte delle patologie e dei pazienti grazie anche all’innovazione, alle nuove tecnologie diagnostiche, alle nuove tecniche chirurgiche e ai nuovi farmaci».

Le visite gratuite

Come anticipato, durante le tre giornate di Corigliano Rossano, uno ampio spazio verrà dedicato alle visite gratuite effettuate da professionisti di prim’ordine. «Le visite gratuite – conferma la dottoressa Berardi – saranno di vario genere e da questo punto di vista c’è stata una grandissima adesione, generosità e disponibilità dei colleghi calabresi nella giornata di sabato 9 settembre e nella mattina di domenica 10. Con questa iniziativa vogliamo portare l’ospedale a casa dei cittadini per far sì che le difficoltà di accesso che spesso si trovano nelle strutture ospedaliere, almeno per alcune prestazioni vengano superate». (redazione@corrierecal.it)