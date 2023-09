Politica industriale e nuova Agenzia, Mammoliti presenta la proposta di legge regionale

l’agenda politica

LAMEZIA TERME Il consigliere regionale del Partito democratico, Raffaele Mammoliti, ha presentato nei giorni scorsi una proposta di legge in materia di “Riordino norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione Agenzia regionale sviluppo industriale”. Mammoliti è più volte intervenuto in passato sulla situazione del Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, e dei suoi lavoratori, per il quale due anni fa è stata disposta la liquidazione coatta. La proposta sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa – nella sede regionale del Pd, a Lamezia Terme – lunedì 11 settembre alle 10.30. “Sono tre aspetti gli importanti che questo testo di legge affronta – spiega Mammoliti -. Prima di tutto la valorizzazione delle professionalità, del know-how, delle competenze acquisite nel corso degli anni dai lavoratori: noi puntiamo a una loro effettiva valorizzazione e in funzione anche delle nuove competenze che deve avere la trasformazione del Corap in Agenzia, con un aumento di competenze e di forza lavoro. In modo particolare quello che ci interessa, e veniamo al secondo aspetto, è la missione che deve avere l’Agenzia, che per noi è quella di interessarsi in maniera puntuale e specifica delle politiche industriali e quindi anche delle attività di sviluppo della Calabria. E questo percorso lo vogliamo realizzare coinvolgendo anche i Comuni dove ricadono le aree industriali, che finora sono stati lasciati in disparte. Tutto questo a mio avviso deve svilupparsi anche in funzione della nuova Zes. Il terzo aspetto riguarda proprio questo: gli imprenditori o chi ha intenzione di fare investimenti lo farà sulla base di una valutazione di competitività e attrattività. Quindi, se saranno destinate risorse del Pnrr, dei fondi comunitari o altre risorse con l’obiettivo di migliorare l’offerta dei servizi, della competitività e attrattività degli insediamenti è chiaro che, anche da questo versante, si potrà contribuire al miglioramento delle condizioni di sviluppo produttivo”. Il testo della proposta di legge è aperto a contributi e suggerimenti utili: al termine della conferenza stampa, infatti, Mammoliti e Bevacqua incontreranno Rsu e Organizzazioni sindacali di categoria. “Auspica inoltre un utile confronto con la maggioranza ed il governo regionale”, conclude Mammoliti.