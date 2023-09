Supporto alle imprese, ecco i bandi della CamCom di Cosenza

L’iniziativa

COSENZA Poco più di un mese a disposizione per presentare domanda di partecipazione ai bandi promossi dalla Camera di Commercio di Cosenza. Gran parte delle proposte a supporto delle imprese del territorio, aperte dal 9 di febbraio, sono state chiuse anticipatamente viste le numerose richieste sopraggiunte rispetto al limite economico stanziato. Un segnale, questo, che se da un lato testimonia la presenza costante dell’ente a supporto delle forze economiche e produttive della Provincia, dall’altro è espressione della propositività e dell’intraprendenza di imprenditori desiderosi di innalzare l’asticella dei processi organizzativi, produttivi e di branding.

Nonostante il raggiungimento del limite massimo per gran parte delle proposte, tre bandi risultano ancora aperti e oggetto di candidatura.

I bandi aperti

● Bando sicurezza sui luoghi di lavoro: lo scopo della proposta è qualificare la sicurezza sui luoghi di lavoro con interventi mirati alla formazione del personale, all’acquisto/manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e alla manutenzione dei macchinari e alla consulenza dei documenti previsti in materia di sicurezza. Dotazione massima 150.000€.

Qui per maggiori informazioni.

● Bando Filiera Agroalimentare: lo scopo della proposta è sostenere partenariati o reti di imprese costruite da almeno tre soggetti al fine di incentivare la cooperazione tra operatori e favorire lo sviluppo di filiere multisettoriali agroalimentari. Dotazione massima 150.000€.

Qui per maggiori informazioni.

● Bando Compartecipazioni Associazioni di categoria: lo scopo della proposta è incentivare le associazioni di categoria nella co-progettazione di iniziative per lo sviluppo della produttività, efficienza e competitività delle imprese. Dotazione massima 200.000€.

Qui per maggiori informazioni:

Le info

«Maggiori dettagli sui bandi – è detto nella nota – sono reperibili contattando la Camera all’indirizzo versoleimprese@cs.camcom.it oppure telefonando il numero 0984.815.245. Per visionare i bandi chiusi anticipatamente e per conoscere il loro stato di avanzamento è possibile collegarsi a questo link».

«Si ricorda inoltre – conclude la nota – che le domande ammesse ma non finanziabili potranno beneficiare del contributo in caso di scorrimento della graduatoria una volta conclusa la fase di rendicontazione, il cui termine è fissato al 30.06.2024».