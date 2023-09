Il Crotone cade allo “Scida”, vince la Turris 3-2

calcio serie c

CROTONE Seconda giornata di campionato amara per il Crotone, che dopo la vittoria esterna di Catania, si fa battere in casa dalla Turris per 3 a 2. Al 21’ ospiti in vantaggio con Cum che si accentra dalla destra e insacca sul secondo palo. Al 31’ il raddoppio della Turris con un bel colpo di testa di Maniero sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Crotone nella ripresa prova immediatamente a rialzarsi con un gran gol di Tumminello al primo minuto. Ma dopo neanche sessanta secondi, è ancora Maniero ad allungare per la squadra ospite ancora di testa. Il Crotone si butta in avanti e accorcia le distanze al 36’ con Vurhaj con una bella zampata su assist di Giron. Ma non c’è più tempo, vince la Turris.

Tabellino

CROTONE-TURRIS 2-3

CROTONE: Dini; Leo (31’st Giannotti), Papini, Gigliotti, Giron; Petriccione, Felippe (13’st Vuthaj), Vitale (43’st Cantisani); D’Ursi (31’st Pannitteri), Tumminello (13’st Gomez), Tribuzzi. A disp. : D’Alterio, Lucano, Spaltro, Bove, Crialese, Loiacono, Rojas, Bruzzaniti, Jurcec, Vinicius. All. Zauli

TURRIS: Pagno; Cocetta, Miceli, Frascatore (20’st Burgio); Cum, Scaccabarozzi, Franco (12’st Pugliese), Contessa; Giannone (25’st De Felice), Maniero (25’st D’Auria), Nocerino (12’st Matera). A disp. : Iuliano, Fasolino, Esempio, Maestrelli, Musumeci, Primicile, Guida, Pavone. All. Caneo

ARBITRO: Andreano di Prato

RETI: 21’pt Cum (T), 31’pt e 2’st Maniero (T), 1’st Tumminello (C), 36’st Vuthaj (C)

NOTE: Ammoniti: Tumminello (C), Vitale (C), De Felice (T), D’Auria (T). Spettatori: 4.550 (3.198 abbonati).