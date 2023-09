Dimensionamento scolastico, l’Usb: «La provincia di Cosenza fortemente penalizzata»

la posizione

COSENZA «Il decreto governativo sul dimensionamento scolastico vedrà la provincia di Cosenza fortemente penalizzata con 29 istituzioni scolastiche accorpate. Tutto ciò comporta in prima istanza tagli di organici che riguarderanno sia i DS sia i DSGA, sia i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi. Ma aldilà degli aspetti occupazionali, pur sempre rilevanti per una provincia con grandi difficoltà occupazionali come la nostra, l’aspetto che più preoccupa è l’insensibilità e l’indifferenza ai bisogni educativi e culturali dei nostri studenti». Così in una nota l’Usb Scuola della Provincia di Cosenza e l’Usb provinciale. «Da una parte – prosegue la nota – si blatera di impegni per le scuole del Mezzogiorno e per recuperare la dispersione scolastica, di fatto la si incentiva, ben sapendo che le carenze del sistema dei trasporti provinciali non consente una mobilità scolastica adeguata, il più delle volte superiore ai 30 minuti per raggiungere la destinazione scolastica. Questi aspetti logistici ne depotenziano soprattutto i rientri pomeridiani che limitano l’ampliamento dell’offerta formativa nei confronti dei ragazzi più bisognosi. Certo, l’attacco alla Scuola pubblica in questo Paese ha origini lontane e indipendentemente dai colori politici dei Governi che si sono succeduti nell’ultimo quarto di secolo, purtroppo con il complice e subalterno silenzio di chi non voleva contrastare “Governi amici”. Su questo provvedimento però ci si sarebbe aspettata una levata di scudi da parte delle Regioni, ancor più quelle meridionali. La Regione Calabria avrebbe potuto esprimere voto contrario nell’ultima conferenza Stato regione come invece hanno fatto altre Regioni meridionali, o presentato ricorso per lesione delle competenze regionali in materia di istruzione e autonomia scolastica. Ha dimostrato un evidente asservimento nei confronti del governo Meloni reo di un dimensionamento scolastico che penalizza tutta la penisola e di fatto ancor più il Sud: si tratta di un provvedimento votato ad una visione che tende sempre più ad escludere anziché aggregare una società bisognosa di collanti istituzionali. Purtroppo i rischi di questo dimensionamento per la provincia di Cosenza che presenta un territorio già fragile di per sé, con tutte le carenze strutturali che vivono le scuole cosentina a partire dalla mancanza di palestre, di mense e sicurezza degli edifici scolastici, dalle barriere architettoniche sempre presenti, saranno enormi. Fintanto che a prevalere sarà la logica dei numeri e dei tagli, non si costruiranno mai adeguati processi scolastici e non si valutano purtroppo i rischi in termini di impoverimento sociale e culturale. I presidi culturali e soprattutto quelli scolastici rappresentano il vero contrasto agli abbandoni scolastici, alle carenze sociali, alle esclusioni e alle devianze giovanili. L’Usb Scuola della Provincia di Cosenza e tutta l’Usb provinciale riteniamo che questo ridimensionamento abbia invece bisogno di una riflessione più ampia, volta ad una riorganizzazione complessiva e pianificata delle Offerte formative sui territori, e non limitata alle Istituzioni deliberanti (Comuni e Provincia) ma frutto dell’ascolto di tutti i soggetti che hanno a cuore la difesa della Scuola pubblica. Appare prioritario da tempo sottrarre sottrare l’Istruzione e la Formazione alla visione ultraliberista dominante ed impegnare energie e passioni a disegnare la Scuola del futuro».