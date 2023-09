In fiamme l’auto del marito di Marcianò, avviate le indagini

Il fatto

REGGIO CALABRIA Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti ha distrutto, nella notte, a Reggio Calabria, l’auto dell’avvocato Antonino Foti. Il veicolo, una Kia Sportage, era parcheggiato nella zona sud della città, in via Sbarre Centrali angolo via Botteghelle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle Volanti che stanno cercando di capire la natura dell’incendio. Non si esclude si sia trattato di un atto doloso. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state affidate alla Squadra Mobile.

Foti è il marito della consigliera comunale Angela Marcianò, candidata alle ultime elezioni amministrative a sindaco di Reggio Calabria e già assessore comunale nella prima Giunta guidata dal sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà. (Ansa)