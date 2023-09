Tavernise (5S): «Occhiuto chiarisca se Minenna percepisce stipendio pur senza deleghe»

LA POLEMICA

REGGIO CALABRIA – «Evidentemente solo nella Regione più povera d’Italia poteva capitare di pagare un assessore senza deleghe, che percepisce quindi un lauto stipendio pur non partecipando ai lavori della Giunta regionale»: così Davide Tavernise, consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle a palazzo Campanella, commenta la notizia riportata dagli organi di stampa (Marcello Minenna percepirebbe stipendio anche se è senza deleghe), «al momento non smentita da nessuno», che a suo dire «ha dell’incredibile. E non tanto per i guai giudiziari accorsi all’assessore Minenna, per i quali all’epoca ha subito una sospensione dall’incarico, quanto per il fatto che il tecnico sulla carta è rientrato al lavoro ma tutte le sue deleghe (tra le quali programmazione comunitaria e ambiente) sono rimaste appannaggio del presidente Occhiuto».

È proprio a Occhiuto che Tavernise si rivolge «per chiedere conto di questa eventualità che, a quanto si apprende, va avanti ormai dall’11 luglio scorso. Spero non si voglia attendere la conclusione dell’inchiesta per sciogliere le riserve, poiché i tempi potrebbero essere incerti e anche molto lunghi. Credo invece che il presidente della Giunta debba chiarire ogni aspetto politico di questa paradossale e inaccettabile vicenda che sicuramente è il riflesso di giochi di palazzo che poco e niente hanno a che vedere con le reali esigenze dei cittadini calabresi. Sono inoltre convinto – conclude il consigliere di opposizione – che Occhiuto debba invece e al più presto sgravarsi da tutte le deleghe che ha tenuto per sé e quindi o nominare un nuovo assessore oppure assumersi tutte le responsabilità su Minenna, senza ulteriori tentennamenti».