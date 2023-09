Cosenza, fiori bianchi, t-shirt e motociclette per l’ultimo saluto a “Totò”

il lutto

COSENZA “Ciao Totò per sempre nei nostri cuori”: recita così la scritta rossa sulle t-shirt degli amici del ragazzo morto sabato scorso in un incidente stradale (qui gli sviluppi del caso). A centinaia si sono ritrovati nella chiesa di Cristo Re, dandosi appuntamento in moto e parcheggiando i mezzi sul sagrato per l’ultimo saluto al ragazzo. Alla fine dei funerali motori accesi e cinque minuti di fuochi d’artificio in pieno giorno, poi la sfilata delle moto dietro il carro funebre.

I funerali di Ruperti nella chiesa di Cristo Re

Sulla vicenda la procura di Cosenza guidata da Mario Spagnuolo ha aperto un’indagine: indagato il poliziotto alla guida dell’auto che si è scontrata con la moto condotta dal 17enne Antonio Ruperti.