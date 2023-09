Hotspot di Lampedusa al collasso, scoppia la rabbia dei migranti

La vicenda

LAMPEDUSA Momenti di tensione al porto di Lampedusa, dove agenti della Guardia di Finanza stanno cercando di contenere centinaia di migranti che chiedono di lasciare il molo. Gli agenti hanno effettuato anche una carica di alleggerimento sui migranti che tentavano di sfondare il cordone.

Una volta calmati gli animi, i migranti si sono seduti a terra senza ulteriori momenti di tensione. La folla al molo Favaloro sosta proprio davanti al cancello che delimita l’area riservata allo sbarco, ormai oltre ogni limite di capienza. I volontari della Croce Rossa e le forze dell’ordine stanno cercando di prendersi cura di quanti arrivano a Lampedusa, offrendo loro bottigliette d’acqua o utilizzando nebulizzatori per dare un po’ di refrigerio. In molti, invece, preferiscono un bagno al mare con giubbotti e salvagenti improvvisati, sotto lo sguardo attento della Guardia Costiera che li invita a raggiungere terra. Sono tantissimi i barchini in fila in attesa di poter sbarcare, quando sull’isola si contano oltre seimila ospiti e le temperature non accennano ad abbassarsi.