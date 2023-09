Odontoiatria, a Catanzaro quinto incontro della nuova edizione del corso di aggiornamento

dalle professioni

CATANZARO Quinto appuntamento per la XIII Edizione del Corso di aggiornamento in odontoiatria “Gli odontoiatri al servizio delle famiglie”, organizzato dalla Commissione Albo Odontoiatri di Catanzaro presieduta dal dottor Salvatore De Filippo. Gli incontri multidisciplinari, che continueranno fino al mese di novembre, sono costruiti per discutere e per aggiornarsi sulle problematiche più nuove nel campo dell’Odontoiatria, per un totale di 48 crediti formativi attribuiti. Nella sala “C. Catuogno” dell’Ordine dei Medici del capoluogo, al centro dell’incontro formativo un approfondimento affidato al dottor Andrea Fabianelli che ha tenuto una lezione su “i restauri parziali e il loro utilizzo: dal recupero dell’elemento singolo alle riabilitazioni”. Fabianelli si è soffermato anche sull’importanza della formazione e del confronto in presenza. “Il contatto personale e fisico è sicuramente un motivo e fonte di empatia, di voglia di comunicare, perché – rimarca – effettivamente dietro un monitor si possono fare le stesse e identiche cose, però non si vede la gestualità, non si vedono gli occhi e quindi si perde di vista quel valore umano, emotivo capace di fare la differenza”. L’odontoiatra deve avere un comportamento etico, ha rimarcato Fabianelli. “Nel momento storico in cui viviamo, con un servizio sanitario che deve fare fronte alle enormi problematiche di budget, di carenza di medici e strutture, la medicina privata dà un grande supporto ma deve essere anche etica. L’odontoiatra ha un impegno preciso nei confronti delle famiglie: dobbiamo dare servizi, e servizi di qualità. Ecco perché la formazione è fondamentale, come è fondamentale cogliere le opportunità che ne derivano, come nel caso dei corsi organizzati da questa Commissione Albo Odontoiatri”. Fabianelli si è soffermato sulla possibilità che oggi giorno un odontoiatra ha, grazie agli sviluppi di materiali e tecniche nuove, per essere sempre più in linea con quello che è il trend della medicina, vale a dire “di essere minimamente invasivi e aggressivi nei confronti del paziente, di essere più veloci e di essere anche più economici. Abbiamo visto, quindi, come è possibile, utilizzando al massimo e al meglio, le possibilità che la tecnologia ci dà, di fare dei restauri, recuperare degli elementi dentari del paziente in maniera moderna ed efficiente. E questo è un trend da utilizzare non solo in medicina ed odontoiatria, ma in medicina generale: e noi ci siamo ben integrati in questo cammino”. Il presidente De Filippo ha dato appuntamento ai colleghi a l X congresso nazionale di Odontoiatria che si terrà a Cosenza venerdì 15 e 16 settembre sul tema “Attualità in Odontoiatria tra scienza e tecnologia”. La segreteria organizzativa e provider è dell’Agenzia Present&Future.