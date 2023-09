Scoppia una bombola del gas a Rende, 19enne in fin di vita

Il fatto

RENDE Una ragazza di 19 anni sarebbe rimasta gravemente ferita a seguito dello scoppio di una bombola del gas all’interno di un appartamento a Rende.

La detonazione avrebbe innescato un’incendio che si è poi propagato per tutta la casa investendo la giovane.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, l’episodio si sarebbe verificato in un edificio di via Verdi a Rende e la ragazza, originaria della Polonia, per le ferite gravi sarebbe stata trasferita d’urgenza al centro grandi ustionati di Bari. Le sue condizioni sarebbero state giudicate disperate.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118 che ha prestato soccorso alla 19enne, i vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri.

La Procura di Cosenza sulla vicenda ha aperto un’indagine per comprendere l’esatta dinamica di quanto avvenuto.