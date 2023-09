Malaffare nella gestione di un cimitero nel Reggino: 16 arresti per estumulazioni illegali – I NOMI

il fatto

REGGIO CALABRIA E’ in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione dell’Arma dei Carabinieri, nelle province di Milano, Vicenza e Reggio Calabria, nella quale i Carabinieri del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Palmi su richiesta dalla locale Procura della Repubblica, coordinata e diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti. Il provvedimento, emesso nei confronti di 16 indagati i quali sono ritenuti, a vario titolo, coinvolti in operazioni illecite celate dietro la regolare gestione del cimitero comunale. Ad essere ritenuti al vertice dell’associazione, 4 degli indagati, ossia l’ex custode del cimitero, oggi in pensione, e tre imprenditori locali, amministratori di due imprese di onoranze funebri. Secondo quanto sostenuto dagli inquirenti, i quattro, tutti sottoposti alla custodia cautelare in carcere, avrebbero creato un sistema di “gestione parallela” a quello dell’Ente locale. Gli indagati (che sono oltre 70) avrebbero proceduto per anni ad estumulazioni non autorizzate, distruggendo o spostando in altri loculi le salme dei defunti, per far posto a nuove sepolture. L’intera area cimiteriale è stata posta sotto sequestro.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti, terrà presso questo Comando Provinciale alle 10:30.

I nomi dei 16 arrestati

In carcere

Antonino Albanese (classe 1963)

Serafino Berlingeri (classe 1968)

Francesco Galluccio (classe 1962)

Salvatore Ligato (classe 1955)

Ai domiciliari

Bruno Barillaro (classe 1956)

Giuseppe Borelli (classe 1943)

Osvaldo Casella (classe 1957)

Francesco Curulla (classe 1955)

Maria Cutrì (classe 1976)

Francesco Falleti (classe 1961)

Vincenzo Ferraro (classe 1957)

Salvatore Foti (classe 1981)

Girolamo Franconeri (classe 1962)

Domenico Mazzaferro (classe 1961)

Arcangelo Padovano (classe 1961)

Antonio Russo (classe 1957)