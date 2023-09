Unilavoro cresce sul territorio: inaugurata la nuova sede di Catanzaro Lido

servizi alle imprese

CATANZARO Inaugurata a Catanzaro Lido, la nuova sede di Unilavoro Pmi. Fiero di questa nuova apertura il Segretario Nazionale di Unilavoro Pmi, Vito Frijia, e compiaciuti tutti i rappresentanti dell’associazione, per i quali ogni nuova sede rappresenta un importantissimo traguardo. Le nuove e numerose sedi operative, concentrate in tutte le regioni italiane, sottolinea Frijia, confermano il potere e la forza della sua espansione. Presidi strategici presso cui operano figure eccellenti che si contraddistinguono per professionalità e competenza. Fortemente orgoglioso Sebastiano Guzzi, Vice Presidente Nazionale Unilavo PMI, il quale si è prodigato, con estrema abnegazione, affinché Unilavoro riuscisse a collocare le sue sedi in Calabria. Questa nuova sede, ubicata al centro della città, che sarà coordinata dal Dott. Giuseppe Furciniti e dal Dott. Pietro Furciniti, che ha visto la presenza di figure politiche e istituzionali, commercialisti e imprenditori, rappresenterà un reale e concreto punto di riferimento per tutte le imprese e tutte le aziende che operano nel territorio calabrese.

“La nostra – evidenzia Guzzi, è un’associazione di idee, di supporto, di informazioni, di confronti e di progetti, in grado di offrire ai propri associati servizi fondamentali. Oltre a garantire la tutela legale e finanziaria, l’accesso al credito, consulenze e formazione in ambito salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, attestazione SOA, l’associazione garantisce vasta gamma di servizi a favore dell’intera impresa. Con l’attivazione dello sportello per il rilascio della Smartcards CNS per la firma digitale e lo Spid, e di altri sportelli utili, che rispondono concretamente, e in tempi brevissimi a tutte le esigenze – conclude Guzzi – abbiamo ulteriormente ampliato il ventaglio di soluzioni a supporto degli imprenditori. Servizi caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione, e finalizzati ad affiancare le imprese e i professionisti nella gestione delle problematiche legate al ciclo lavorativo”.