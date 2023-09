Scompare a 42 anni il giornalista Pietro Bellantoni: era redattore del Tgr Calabria

l’addio

REGGIO CALABRIA E’ scomparso nella notte il giornalista Pietro Bellantoni, redattore del Tgr della Calabria solo nel marzo scorso. Lo riferisce la sede Rai della Calabria. «Pietro – è il ricordo dei colleghi della sede Rai e del Tgr della Calabria – era stato colpito pochi mesi dopo l’ingresso in Rai da una brutta malattia che, però, sembrava aver superato, facendo sperare in un pronto rientro in redazione con cui da professionista qual era, ha continuato a collaborare anche nei momenti più difficili, prima dell’aggravarsi del male che lo ha portato via. Nella sede Rai di Cosenza si era fatto subito apprezzare da colleghi e superiori per la professionalità e i modi gentili e soprattutto per la competenza, in particolare sui temi politici regionali nazionali che sono stati sempre al centro della sua attività giornalistica. Una carriera e una vita troppo brevi ma ricche e intense di soddisfazioni e riconoscimenti, professionali e familiari culminati con l’arrivo di una bambina pochi anni fa. Aveva solo 42 anni, era giornalista professionista dal 2009, nato a Scilla viveva a Reggio Calabria, è stato redattore per circa dieci anni al Corriere della Calabria. In passato aveva lavorato nelle redazioni di Torino dei quotidiani La Stampa e la Repubblica e, per la tv, a Studio Aperto). Inoltre, è stato direttore responsabile del sito online Ilreggino.it e coordinatore dell’ufficio stampa della Regione Calabria durante la giunta Spirlì. I colleghi della Sede Rai della Calabria e tutta la Redazione della Tgr esprimono il loro cordoglio alla famiglia di Pietro in questo tragico momento». Il direttore Paola Militano e le redazioni del Corriere della Calabria e de “L’Altro Corriere Tv” esprimono il loro dolore e il cordoglio alla famiglia di Pietro Bellantoni.

I messaggi di cordoglio

«Una notizia che non avremmo voluto mai apprendere e che ci addolora profondamente. Un giornalista di particolare valore che, da poco entrato in Rai, stava coronando il suo percorso professionale che aveva conosciuto diverse tappe importanti, come quella, decennale, al Corriere della Calabria e, prima di approdare alla radiotelevisione di Stato, nell’ufficio stampa della Giunta regionale dove svolse le funzioni di coordinatore. Siamo particolarmente costernati per la scomparsa di Pietro Bellantoni che ci fa riflettere una volta di più sull’ineluttabilità di un destino che si è portato via una giovane vita, mentre era proiettata a cogliere i frutti di un lavoro certamente appassionante, ma fatto, anche e soprattutto, di sacrifici, rinunce e tanto impegno. In questo tristissimo momento ci sentiamo, con tutta l’Amministrazione comunale, vicini alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi della Rai e del Corriere della Calabria, e, in particolare, alla direttrice della testata dove Bellantoni lavorò a lungo, Paola Militano». Così il sindaco di Cosenza Franz Caruso.