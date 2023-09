i progetti

SAN LUCA È iniziato da San Luca il tour del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nella Locride a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico. Nella Locride Valditara arriva a seguito della lettera che i sindaci di San Luca, Platì, Careri e Africo, nelle scorse settimane, hanno inviato al ministro del Governo Meloni per chiedere maggiore attenzione. «L’antidoto alla ‘ndrangheta sono scuola e lavoro», avevano scritto i primi cittadini, lamentando carenza di strutture, mezzi di trasporto e servizi e che avevano chiesto un incontro in tempi brevi al ministro. Nelle scorse settimane a Bovalino si era, invece, consumato un altro spiacevole episodio con il secondo furto di materiale informatico nel giro di pochi mesi all’Istituto comprensivo “Mario La Cava”. Per questo, dopo la visita in mattinata nel plesso San Giuseppe a San Luca e a Platì presso l’istituto comprensivo “Edmondo De Amicis”, il ministro si recherà nella scuola media di Bovalino. Con lui il presidente della Regione Roberto Occhiuto e Giusi Princi, vicepresidente della giunta regionale con delega all’Istruzione.

Valditara ai ragazzi: «Queste terre possono diventare un esempio»

«Oggi lo Stato è qui con voi per ascoltare le vostre esigenze e per dare un futuro a queste terre meravigliose». Così il ministro si è rivolto ai ragazzi delle scuole. «Ci sono tutte le potenzialità – ha detto – per far sì che con un investimento nella scuola queste terre possano diventare un esempio. Dobbiamo lavorare perché la legalità inizia dalla scuola, dalla formazione. Non siamo qui per fare chiacchiere ma fatti concreti. Agenda Sud è una proposta che il Governo fa per riunire l’Italia, significa più insegnanti, più risorse, più personale, più attività ricreative».

Gli investimenti in Calabria

Sulla Calabria, in termini di investimenti, ha detto Valditara «abbiamo qualcosa come 580 milioni di euro più altri 806 milioni di euro da destinare agli enti locali e alle scuole per tutti gli interventi. Parliamo di edilizia, asili, docenti, potenziamenti dei laboratori. Un intervento imponente».

Da sinistra i sindaci di Bovalino, Careri, Africo e Platì

Occhiuto: «Lo Stato dimostra che c’è»

Il governatore Roberto Occhiuto si è detto «contento della presenza del ministro Valditara perché dimostra la presenza dello Stato in questi territori. Lo Stato c’è ed è presente. Noi siamo qui perché abbiamo coscienza di quante cose bisogna fare. C’è necessità di investimenti per realizzare scuole più belle e più accoglienti. Mi rivolgo ai ragazzi e vi dico che siamo qui per fare tanto, ci stiamo impegnando. Ma molto di più potete farlo voi studiando, solo così potrete rendere migliore il futuro della Calabria, studiate con impegno e passione. Studiando cercate di scegliere i modelli migliori: ricordate che la ‘ndrangheta ha ucciso il futuro di questa regione, solo lo Stato può assicurare i diritti».