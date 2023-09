Laghi appoggia la protesta degli attivisti Auser di Rende contro il decentramento della sede

la protesta

«Il trasferimento della sede Auser di Rende fuori dal centro della città farebbe venire meno, di fatto, uno spazio dedicato alle relazioni e alle attività culturali e sociali che si estende anche a tutta l’area urbana di Cosenza». Sono queste le parole del consigliere regionale Ferdinando Laghi in relazione al paventato spostamento in contrada Dattoli della sede dell’Associazione Auser, che in questi anni ha migliorato la vita della comunità e, nello specifico, degli anziani di tutta l’estesa area urbana di Cosenza e Rende. Localizzazione contro la quale è in corso una “giusta e opportuna” mobilitazione.

«Conosco bene l’azione che in questi anni ha portato avanti questo sodalizio – dichiara Laghi -, che ha fornito agli anziani diversi ed importanti servizi. E’ per questo che supporto la mobilitazione dei volontari ed intendo impegnarmi in prima persona affinché la sede dell’associazione non sia dislocata lontano dal centro cittadino».

Laghi, infatti, ha collaborato con l’associazione, anche nella veste di componente dell’Isde – Medici per l’Ambiente, ed ha avuto modo di apprezzare questo importante presidio di partecipazione attiva alla vita della comunità: “Auspico che la soluzione a questa situazione possa avvenire in tempi rapidi, per consentire ai tanti volontari di continuare le molteplici attività dell’associazione. E’ necessario che i Commissari si attivino al più presto affinché sia individuata una sede funzionale che abbia caratteristiche simili a quella utilizzata sinora. L’Auser deve restare nel cuore del tessuto urbano – conclude Laghi – per continuare a svolgere in modo proficuo il volontario e meritorio impegno profuso al servizio dei cittadini”.