Migranti, in 569 arrivati in serata a Reggio Calabria da Lampedusa

lo sbarco

REGGIO CALABRIA La nave traghetto “Paolo Veronese”, proveniente da Lampedusa, ha sbarcato in serata 569 migranti nel porto di Reggio Calabria. Le operazioni si sono svolte sotto il controllo delle forze di polizia e con l’aiuto dei volontari della Croce Rossa, degli operatori del coordinamento sbarchi della Curia diocesana, della Protezione civile. Secondo quanto appreso, il piano di riparto previsto dal ministero dell’Interno assegna 180 dei nuovi arrivati a Vibo Valentia, 130 a Roccella Jonica e 30 a Siderno. Una parte dei nuovi arrivati sarà temporaneamente alloggiata nella palestra dismessa della scuola Boccioni, nella periferia nord della città, trasformata in un “hub” capace di ospitare 300 persone, per garantire la progressiva distribuzione nel resto d’Italia. (Agi)