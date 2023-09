Comunità competente: «Sosteniamo l’Auser di Rende»

la richiesta

RENDE «Condividiamo le iniziative dell’Auser di queste settimane e concordiamo con la proposta fatta dalla presidente Elena Hoo che sia necessario convocare un Tavolo Istituzionale per non disperdere il patrimonio di esperienze che è stato attuato negli scorsi anni come Associazione nei riguardi dei soggetti fragili». Anche Rubens Curia, portavoce regionale di Comunità competente, si schiera a favore dell’Auser di Rende, che rischia la chiusura. «Chiediamo ai Commissari Prefettizi – dice Curia in una nota – un intervento risolutivo per garantire le attività già programmate: gli anziani si supportano con i fatti non solo con i convegni».