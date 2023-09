Incendio a casa di Occhiuto, la solidarietà bipartisan della politica

Il caso

CATANZARO Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale, ha espresso a nome dell’intero consiglio solidarietà e vicinanza, auspicando che «le autorità preposte facciano piena luce sull’accaduto», e ribadendo che «l’inedita azione di contrasto e denuncia a chi appicca gli incendi non arretrerà di un millimetro, la parola d’ordine è tolleranza zero». Anche la Giunta, con l’assessore regionale Gianluca Gallo, ha espresso solidarietà al governatore Occhiuto, una solidarietà – ha sostenuto Gallo – «che va anche a tutti i calabresi vittime di incendi, dobbiamo ricordare la svolta impressa con la strategia della tolleranza zero, con i droni, che ha portato a individuare quest’estate 150 piromani, una strategia che evidentemente sta dando a qualcuno fastidio. Siamo al fianco del presidente Occhiuto e lo invitiamo ad andare avanti su questa strada che fa capire che in Calabria la musica è cambiata e che oggi siamo una regione virtuosa». Sia la maggioranza che l’opposizione si sono associati alla solidarietà e vicinanza all’azione del presidente Occhiuto.

La solidarietà della politica

Messaggi di solidarietà arrivati dai diversi fronti politici. Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, nell’esprimere vicinanza al governatore calabrese parla di un fatto che «dimostra come la strada per sconfiggere questo grave e pericoloso fenomeno sia ancora lunga». Il sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi ricorda il grande lavoro svolto dal governatore a tutela dell’ambiente e che «tutta la Calabria perbene è al suo fianco e ripudia ogni tentativo di sopraffazione criminale». Per Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, «questo episodio non può che leggersi come sintomo di buon lavoro da parte della Regione Calabria».

Anche il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Davide Tavernise, a nome del partito, ha espresso la sua vicinanza al presidente della Giunta regionale, aggiungendo che «non sarà certo questo a fermare l’impegno del presidente nel contrastare gli incendi».

I consiglieri regionali del Pd, unendosi alla solidarietà, si dicono «fiduciosi che la magistratura chiarirà origini e responsabili del rogo».

Giuseppe Graziano, consigliere regionale di Azione, esprime «solidarietà a Roberto, sicuro che questo avvenimento gli darà ancora più forza e determinazione, insieme a tutti noi, a debellare una piaga schifosa di questi criminali. La nostra battaglia contro i piromani – conclude – è più aperta che mai».

E Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile dei Dipartimenti, dice: «In attesa che le indagini rilevino la natura del rogo, e nella convinzione che non sarà questo grave episodio a scoraggiare il suo percorso di buongoverno, è una notizia che lascia sgomenti, anche in considerazione della grande determinazione con cui il governatore calabrese sta portando avanti la sua battaglia, non solo contro i piromani, ma verso ogni tipo di reato ambientale in Calabria».

Dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani arriva un messaggio: «Gli inquirenti accerteranno le cause del rogo, ma una cosa è certa: Sicilia e Calabria sono state accomunate quest’estate da una battaglia comune, quella contro i piromani, che ha visto mettere in campo tutte le risorse e il personale disponibile con l’obiettivo di garantire la tutela del territorio. Sono certo che non sarà un atto scellerato come questo a fermare il buon lavoro svolto fin qui da Occhiuto nell’interesse di tutti i calabresi».

Mentre il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro evidenzia, «quale che sia la natura del rogo che ha danneggiato la casa del presidente Roberto Occhiuto, questo inquietante episodio dimostra la bontà del suo determinato impegno contro i piromani che non solo devastano il grande patrimonio ambientale calabrese, ma soprattutto mettono a rischio la vita dei cittadini, oltre spesso a distruggere in un attimo i sacrifici di famiglie e imprese».

E Sandra Savino, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’esprimere «solidarietà al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto» sostiene «questi eventi sono una chiara dimostrazione della sfida che ci troviamo ad affrontare, per garantire sicurezza e protezione ai nostri cittadini e ai nostri territori».