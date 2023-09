QUARTA PARETE | L’incendio della casa di Occhiuto e gli amministratori nel mirino

l’approfondimento

LAMEZIA TERME «Mezzo secolo fa moriva Anna Magnani». Si apre inevitabilmente con una citazione cinematografica (e teatrale) la rubrica settimanale “Quarta parete”, a cura di Paride Leporace. È uno dei nuovi appuntamenti della stagione televisiva de “L’altro Corriere Tv”. Oggi l’approfondimento (andato in onda dopo il tg delle 14,20) è dedicato agli incendi – e qui di nuovo viene citata nuovamente Anna Magnani, che in “Pelle di serpente” evoca un incendio terribile – perché «il fuoco ha un richiamo di cronaca».

Il riferimento è al rogo denunciato dal governatore Roberto Occhiuto, rogo che ha investito la sua residenza estiva, episodio inquietante perché l’unica casa colpita è quella di Occhiuto. Dalla “Quarta parete” invitiamo gli investigatori a scoprire autori e movente dell’incendio. Impossibile non pensare all’impegno di Occhiuto contro incendiari e piromani, impegno molto serio contro criminali che provocano danni e ferite tremende al nostro territorio. «Speriamo che non siano altri tipi di moventi – evidenzia Leporace –; di recente, in un’intervista ad Agazio Loiero, abbiamo ricordato i proiettili ricevuti dall’ex presidente della giunta regionale a casa all’inizio del suo mandato». È in generale dura amministrare la Calabria: i numeri delle intimidazioni restano alti e gli episodi non mancano. Questo «schifo» deve finire. (redazione@corrierecal.it)