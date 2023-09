Il Catanzaro blocca il Cittadella al “Ceravolo” con un rigore (battuto due volte) di Donnarumma

serie b

CATANZARO Al Ceravolo il turno infrasettimanale di serie B (settima giornata) tra Catanzaro e Cittadella finisce in parità. Si decide tutto nel primo tempo, che si chiude sull’1-1: gli ospiti – i granata giocavano per la prima volta assoluta sul prato di Catanzaro – hanno aperto le marcature dopo appena 3 minuti dal fischio d’inizio con Carissoni, poi il pareggio delle aquile giallorosse con un rigore (fatto tirare due volte) realizzato al 26′ dal 99 Alfredo Donnarumma. Poche emozioni nel secondo tempo, il fischio finale dopo 7 minuti di recupero.

Le altre partite

La capolista Parma risponde al successo del Palermo battendo 2-1 il Bari nella gara valida per la settima gioranta di Serie B, vittoria che consente ai ducali di salire a quota 17 punti in classifica, a +4 sulle prime inseguitrici. Partipilo porta avanti gli emiliani, in avvio ripresa Nasti pareggia i conti prima del gol vittoria firmato da Benedyczak al 36′. Sorride anche il Como, che batte di misura una Sampdoria in crisi nera e aggancia al secondo posto a 13 punti proprio il Palermo. Decisiva la rete di Ioannou al 9′, per gli uomini di Andrea Pirlo si tratta del terzo ko nelle ultime cinque partite. Nell’anticipo di ieri sera, il Cosenza al San Vito Marulla era stato battuto per 2-1 dalla Cremonese.