Mediterranea, gratuite per gli studenti alcune le linee bus

REGGIO CALABRIA L’Università “Mediterranea” di Reggio ha sottoscritto convenzioni con Atam. La convezione prevede la gratuità per tutta la comunità accademica dei servizi offerti sulle linee 27 e 28. Inoltre, per l’anno accademico 2023-2024 sono stati opzionati 400 abbonamenti annuali su tutte le linee urbane. L’Ateneo reggino ha destinato questi abbonamenti a tutti gli studenti universitari, privilegiando i nuovi iscritti ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico e laurea magistrale biennale.

«Intendiamo rendere sostenibile l’accesso ai plessi universitari. La qualità dei servizi ai nostri studenti è una priorità e continueremo ad offrire nuove opportunità», è quanto affermato dal Rettore Giuseppe Zimbalatti.

«Oltre alla data di iscrizione si privilegiano gli studenti con domicilio nel Comune di Reggio Calabria distante dalle sedi universitarie. È una opportunità per aumentare gli studenti che abitano in periferia», ha affermato il professor Corrado Rindone, delegato del Rettore alla mobilità ed alla logistica.

L’Abbonamento annuale urbano è nominativo, consente di viaggiare liberamente nell’area urbana nei dodici mesi successivi alla data di attivazione e sarà disponibile sull’app “ATAM Trasporti e Sosta”. Il bando per l’assegnazione è stato pubblicato, scadrà il prossimo 8 ottobre.