Scontro tra auto a Campora, c’è un ferito grave

L’incidente

AMANTEA È di due feriti di cui uno grave il bilancio di un incidente avvenuto stamattina ad Amantea. A rimanere coinvolte due auto, una Fiat Panda ed una Fiat Punto, che si sono scontrate per cause in corso di accertamento lungo la statale tirrenica cosentina all’altezza del centro abitato di Campora San Giovanni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi, per la gravità delle ferite riportate da uno dei due, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasferito rapidamente all’ospedale di Cosenza. Si tratta di un 66enne di Aiello Calabro per lui i sanitari si sono riservati la prognosi anche se non sarebbe a rischio di vita.

In azione anche una pattuglia della polizia locale che ha raccolto le informazioni per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto a regolare il traffico.

A causa del sinistro avvenuto nei pressi del bivio della popolosa frazione amanteana, infatti, si sono registrati pesanti disagi per la circolazione lungo l'importante arteria stradale.