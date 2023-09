Scuole senza riscaldamento, la Calabria sul podio delle peggiori dopo Sicilia e Sardegna

il dossier

ROMA Uno studio realizzato dal “Centro studi OrizzonteScuola” su dati del Ministero. Le scuole analizzate sono state quasi 56mila tra quelle in cui era presente il dato relativo ad un impianto di riscaldamento. In vista della stagione invernale, l’1,25% ne è priva. Il maggior numero di scuole prive di un riscaldamento si trova nel Sud Italia e nelle Isole: Sicilia in testa con il 5,7%, seguita dalla Sardegna, dalla Calabria e dalla Campania. Assenza di riscaldamento anche in altre aree del paese, notoriamente a clima freddo, come la Lombardia e la Valle d’Aosta. Se guardiamo al dato provinciale, è Trapani la provincia con il maggior numero di scuole senza riscaldamento con ben 87, seguita da Palermo con 61 scuole, Messina con 52 scuole, Catania con 46 scuole e Cagliari con 44 scuole. Tra le siciliane, Enna (il capoluogo di provincia più alto d’Italia) ha copertura 100%.