“Azienda Zero”, Occhiuto trova la quadratura: De Salazar commissario ad interim

sanità

CATANZARO È Vitaliano De Salazar il nuovo commissario pro tempore dell’Azienda Zero, il nuovo ente unico di governance della sanità regionale. A nominarlo con proprio decreto è stato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuta nella sua qualità di commissario della sanità calabrese. Azienda Zero era senza guida da oltre un mese, dopo la scomparsa di Giuseppe Profiti. De Salazar, catanzarese, attualmente è il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza (ruolo che continuerà a ricoprire): De Salazar ha alle spalle una solida carriera nell’ambito sanitario: già direttore dello Spallanzani e del policlinico universitario Sant’Andrea, ha anche presieduto tre aziende sanitarie locali laziali. A lui ora il compito – per nulla facile – di proseguire l’azione avviata da Profiti, che aveva iniziato a rendere operativa Azienda Zero, ente che centralizzerà le più importanti funzioni in materia di sanità, in particolare quelle non assolte al meglio dal Dipartimento regionale e dalle aziende sanitarie e ospedaliere. (c. a.)