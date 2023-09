Ridimensionamento scolastico, Denaro a Valditara: «Restituisca le scuole tagliate»

L’intervista

COSENZA «Più che rischiare la Calabria ha già in programma di tagliare 79 autonomie a partire dall’anno scolastico 202-2025. Questo accade perché sono cambiati i parametri su cui oggi si stabiliscono le autonomie scolastiche che sono passate alle Regioni che naturalmente recepiscono quelle che sono le linee guida della del Ministero. E la Calabria, in base alla popolazione scolastica presente, deve tagliare quel numero di scuole. Un numero che poi ovviamente viene trasmesse anche alle Province in base a quella che è la densità abitativa della popolazione scolastica». Così Mimmo Denaro segretario generale Fp Scuola Cgil Calabria spiega a “Buongiorno Regione” il sistema che sta ridisegnando la rete scolastica calabrese comportando tagli.

«La questione – sostiene Denaro – è che qui si ribaltano le cose. Nel senso che noi partiamo del taglio delle autonomie e poi stabiliamo quelle che sono anche le linee guida da adottare. Ma dovrebbe essere invece il contrario cioè il fabbisogno del territorio dovrebbe far scaturire il numero di autonomie. Tant’è che in tantissimi casi si stanno creando dei cortocircuiti».

«Prendo l’esempio della Provincia di Crotone – racconta il segretario regionale della Fp Scuola Cgil – qui già si stanno verificando queste contraddizioni perché accorpare degli istituti significa sostanzialmente privare una scuola di quella che è la sua identità, la sua anima. Mentre il dirigente scolastico volente o nolente è una figura fondamentale nelle scuole».

Secondo Denaro, «occorre che ci sia la figura del dirigente scolastico prescindendo da quei parametri».

«Non dico che devono esistere scuole con 150-200 alunni – sottolinea l’esponente sindacale – anche se sarebbe importante che questo avvenisse nelle zone dove ci sono delle grandi difficoltà come nelle zone interne, nelle zone ad alta densità di spopolamento a rischio di esodo o in aree dove esistono minoranze linguistiche».

Sul punto della tutela di queste situazioni, Denaro evidenzia che «la Regione ha fatto un ottimo lavoro nell’elaborazione dati tramite l’Osservatorio».

«La questione – sottolinea – è che non ha il numero adatto di autonomie per poter garantire quel fabbisogno e quindi si creano queste situazioni e ovviamente poi legittimamente ogni Comune, ogni sindaco, ogni amministratore, ogni comunità difende il proprio territorio in termini di autonomia scolastica».

Sulle rassicurazioni del ministro Giuseppe Valditara su investimenti nelle scuole, Denaro ha evidenziato: «Ogni volta che viene dice che ci saranno dei milioni. Però la questione è che se volesse davvero avviare una rivoluzione, dovrebbe partire dalla restituzione di queste 73 autonomie».

«È paradossale – ha sottolineato a “Buongiorno Regione” l’esponente della Cgil – che noi abbiamo oggi 27 dirigenti scolastici che sono fuori regione e che rischiano di non tornare più in regione perché le autonomie non aumenteranno. Questo è un è un dato che ci deve fare riflettere non aumenteranno perché la popolazione scolastica subirà una drastica diminuzione. Lo spopolamento della nostra Regione ormai è qualcosa che da un punto di vista demografico produrrà degli effetti devastanti».

«Noi come Flc-Cgil – ha annunciato – abbiamo fatto ricorso verso il decreto del dimensionamento che ovviamente disciplina un po’tutta questa materia».

E sulla riduzione di servizi come mense e trasporto scolastico, Denaro ha sottolineato: «appunto per questo non si può avviare un’azione di razionalizzazione delle scuole partendo soltanto dal taglio netto delle autonomie».

Secondo Denaro, il fatto di giustificare questi tagli in base alle indicazioni del Pnrr «non reggono, in quanto nella nostra Regione le difficoltà sono difficoltà che richiamano tutti gli altri settori»

«La scuola – ha ribadito – non può funzionare se non funzionano i trasporti. La scuola non può funzionare se non ci sono infrastrutture idonee a garantire il diritto allo studio».

«Capisco anche gli sforzi che sta facendo la Regione – ha detto in conclusione Denaro – sono state stanziate somme importantissime destinate dalla legge sul diritto allo studio. Ma occorre naturalmente riuscire a fare rete fra tutti i soggetti per cercare di limitare al minimo quelli che sono i danni di una, non voglio dire incapacità, ma c’è certamente un qualcosa che rende diversa quella che è oggi l’istruzione in una Regione come la Calabria rispetto a quello che accade in altre regioni».