Crotone, nominato il nuovo Comandante del nucleo di Polizia Economico Finanziaria

L’incarico

CROTONE Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, Colonnello Davide Masucci, ha dato il benvenuto al Tenente Colonnello Pierfrancesco Bertini, nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Crotone. L’ufficiale, 50 anni, di origine marchigiana, ha fatto il suo ingresso presso l’Accademia del Corpo nel 1993. Laureato in giurisprudenza, scienze politiche e scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha una vasta esperienza professionale al comando di reparti operativi del Corpo. Ha lasciato, da ultimo, l’incarico di Comandante del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona. Il Tenente Colonnello Pierfrancesco Bertini ha assunto il comando del Reparto, avvicendando il Colonnello Davide Masucci al quale, dopo tre anni di permanenza, è stato affidato il Comando Provinciale di Crotone. Al neo Comandante del Nucleo, il Comandante Provinciale ha formulato i migliori auguri di buon lavoro in un territorio connotato da importanti aspetti d’interesse per la Guardia di Finanza.